Микитась пришел в суд в сопровождении автоматчиков

31 декабря Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему нардепу и президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Фото: segodnya.ua

31 декабря Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему нардепу и президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Его подозревают в заказе похищения человека.

Микитась прибыл в суд в 9:00, но на рассмотрение ходатайства не появился. Поэтому сторона обвинения подала ходатайство о принудительном приводе. Судья Наталья Аббасова после небольшого перерыва удовлетворила ходатайство стороны обвинения, сообщает "Сегодня".

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После этого Микитась таки появился в суде - в сопровождении силовиков НАБУ, один из них - с автоматом. Объяснил, что был на допросе в полиции, который был назначен на то же время.

30 декабря суд собрался для рассмотрения меры пресечения для экс-нардепу, однако Максим Микитась не явился и заседание переносили на несколько часов. Сам подозреваемый объяснял это тем, что ему не сообщили о судебном заседании. Под вечер он же явился туда, но меру пресечения так и не выбрали - защита заявила об отводе судьи.