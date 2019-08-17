Миграционная служба проверит иностранцев, живших в сгоревшей одесской гостинице

Помогают иностранцам, которые жили в гостинице. Фото: "Думская"

Государственная миграционная служба Украины должна помочь с идентификацией иностранных граждан, находившихся в сгоревшей одесской гостинице "Токио Стар".

Такое поручение ГУ ГМС в Одесской области дала и.о. главы области Светлана Шаталова на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром.

"Главному управлению ГТС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области при содействии документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", - говорится в сообщении ОГА.

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Представительству Министерства иностранных дел в Одесской области было поручено проинформировать иностранных представителей, с чьими гражданами произошло ЧП, и семьи пострадавших.

В сети показали фото и видео последствий смертельного пожара с высоты птичьего полета, которая произошла в одесской гостинице "Токио Стар".