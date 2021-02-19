Метели и двухметровые волны: Азовское море накрыл шторм

19 февраля в аквартории Азовского моря прогнозируют шторм.
Сегодня уже с самого утра на Приазовье сильный ветер с порывами 25-28 м/c. В открытой части Азовского моря ожидаются волны высотой 1-2 м. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Моряков предупредили о скором обледенение судов. 2-й уровень опасности, оранжевый.
Кроме того, погоду еще больше испортят сильные метели.
Сегодня в Украине еще будут держаться сильные морозы. Столбики термометров местами опустятся до -24°C. Однако, по прогнозам Укргидрометцентра, с пятницы с каждым днем по всей территории Украины будет теплеть. После 22 февраля воздух прогреется до плюсовой температуры. Однако с 25 февраля вновь поморозит.
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