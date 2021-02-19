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пятница, 19 февраля 2021 10:39

Метели и двухметровые волны: Азовское море накрыл шторм

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Метели и двухметровые волны: Азовское море накрыл шторм
19 февраля в аквартории Азовского моря прогнозируют шторм с 2-метровыми волнами и метелями. Фото: mrpl.city

19 февраля в аквартории Азовского моря прогнозируют шторм.

Сегодня уже с самого утра на Приазовье сильный ветер с порывами 25-28 м/c. В открытой части Азовского моря ожидаются волны высотой 1-2 м. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Моряков предупредили о скором обледенение судов. 2-й уровень опасности, оранжевый.

Кроме того, погоду еще больше испортят сильные метели.

Сегодня в Украине еще будут держаться сильные морозы. Столбики термометров местами опустятся до -24°C. Однако, по прогнозам Укргидрометцентра, с пятницы с каждым днем ​​по всей территории Украины будет теплеть. После 22 февраля воздух прогреется до плюсовой температуры. Однако с 25 февраля вновь поморозит.

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