Мертвых супругов нашли в столичной квартире

3 июля в столичной квартире №229 по ул. Архитектора Вербицкого, 22/1 нашли тела супругов: 68-летнего мужчины и женщины, 62 года.

Дверь в квартиру была открыта. Жители дома обратили внимание на неприятный запах, который оттуда чувствовался, сообщает Информатор.

Мужчина лежал на кровати, его жена - на полу. Тела уже начали разлагаться.

Автор: kiev.informator.ua Мужа и жену нашли мертвыми в квартире. Тела уже начали разлагаться

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Как рассказали местные жители, мужчина был прикован к постели. А женщина злоупотребляла алкогольными напитками.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая и будет выяснять все обстоятельства.

В центре Одессы на улице Малая Арнаутская в квартире обнаружили мертвыми трех мужчин 18 лет, 24 и 29 лет. Один из погибших снимал эту квартиру, а другие двое мужчин пришли к нему в гости.