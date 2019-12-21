Медики привязали пациента к кровати и не давали есть

Врачи говорят, что действовали по инструкции. Фото: YouTube

После операции медики привязали пациента к кровати и не давали ему пищу и воду.

Событие произошло в Широковской районной больнице Днепропетровской обл, сообщает НТН.

Другой пациент заметил привязанного мужчину и снял на видео. Врачи заявили, что действовали по инструкции.

Привязанный пациент перенес операцию на коленном суставе. Его зовут Денис. Он находится в Стародобровольском психоневрологическом интернате. Там его считают спокойным человеком. Он никогда не пытался навредить себе или другим.

Один из пациентов больницы обвинил Дениса в краже куска хлеба.

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Руководитель Широковской районной больницы Александр Рак заявил, что мужчину привязали к кровати так как он психически неуравновешенный. По его словам, у Дениса умственная отсталость и согласно протоколу Минздрава его зафиксировали, чтобы он не причинил вреда.

Юристы сомневаются в законности действий врачей. Привязывать больного необходимо только в тех случаях, когда он становится опасным.

Правоохранители выясняют все детали происшествия.

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