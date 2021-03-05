Медики борются за жизнь 12-летней самоубийцы

Днепром 12-летняя девочка наглоталась таблеток. Медики борются за ее жизнь. Фото: hk.npu.gov.ua

В Днепре медики спасают жизнь 12-летней школьницы, которая наглоталась таблеток.

Инцидент произошел вчера, 4 марта, в городе Каменское. Об этом сообщает издание "Наш город".

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Школьницу в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу на ул. Космической. Там медики всю ночь боролись за жизнь ребенка.

"Она всю ночь была в реанимации. Привезли в тяжелом состоянии. Пациентку удалось стабилизировать. Она продолжает лечение в соматическом отделении", - сказал генеральный директор медучреждения Алексей Власов.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

В Ровно 11-летняя девочка наглоталась медикаментов - выпила 40 таблеток парацетамола. Причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, одновременно в семье конфликты не возникали.