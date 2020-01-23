Матерился и угрожал отрезать голову: участник драки с Кивой рассказал свою версию событий

В ресторане в центре Киева произошла стычка с участием народного депутата Ильи Кивы и ветерана АТО. Фото - скриншот

Ветеран АТО Михаил Майман прокомментировал инцидент с дракой в ​​столичном ресторане, который возник между ним и нардепом Ильей Кивой.

По его словам, в ресторан он пришел на встречу со своим другом, который там был с дочкой. Нардеп - сидел спиной в метре от них, передает канал "Наш".

"Мы сидели просто общались, Илья сидел со своими друзьями. Как я уже сейчас знаю, это оказались уголовные авторитеты Днепропетровска и других областей. Мы стали выходить, потому что Илья громко разговаривает, все знают. Они как раз делили Днепропетровскую область, направления, кто поставляет, кто что отправляет, какие поставки. Илья сказал: "Я все вопросы решу, Арсен у меня на телефоне". Я просто сидел рядом, слышал. Сидела дочь друга, Кива громко разговаривал, матерился. Мы решили покинуть это помещение, потому что ребенок маленький, а Илья "хорошие" высказывания знает. Мы встаем, идем, Илье показывают на меня кто-то из друзей, он возвращается: "Стой, я сейчас тебе объясню. Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?", - рассказал Майман.

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Говорит, что дальше он получил от Киви удар в нос. И в ответ механически оттолкнул его.

Добавил, что до этого был знаком с Кивой - еще со времен совместной службы в зоне АТО. Контакты между ними были и после окончания пребывания в Донбассе. По словам ветерана АТО, ранее он получал от Кивы угрозы.

22 января в ресторане МОССО в центре Киева возник конфликт между нардепом из фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом. Это зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как Кива подходит к оппоненту и бьет его головой в лицо. В ответ тот ударил нардепа кулаком по носу.