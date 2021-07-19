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понедельник, 19 июля 2021 18:07

Мать теряла сознание: студента нашли мертвым в частном пруду

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Мать теряла сознание: студента нашли мертвым в частном пруду
На Львовщине в частном пруду утонул 18-летний студент. Фото: lmn.in.ua

В селе Забужье Каменка-Бугской ТО Львовской области в частном пруду утонул 18-летний студент.

17 июля он отдыхал там с друзьями. Тело нашли на следующий день, сообщает lmn.in.ua.

Известно, что погибший 2 июля закончил третий курс местного ПТУ, планировал продолжать учебу.

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"Только 2 июля Олег с однокурсниками отметили выпускной. Был красивый, веселый и приветливый. Таким останется в памяти на всю жизнь. Планировал продолжать учебу, хотел стать младшим бакалавром. К сожалению, не получилось. Только что завершились похороны. Это было тяжелое прощание", - рассказала директор ПТУ №47 г. Каменка-Бугская Галина Антоняк.

Во время похорон матери стало плохо и она потеряла сознание, по словам очевидцев. Женщину увезла "скорая".

На Львовщине в водоемах утонули два человека: 22-летняя женщина и 46-летний мужчина. Женщину вытащили из озера Молодежное в городе Золочев. Она исчезла во время купания с подругами накануне. Мужчина утонул в реке Луг в городе Ходоров. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

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