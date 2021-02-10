Мать с 2-летним ребенком отравились неизвестным веществом

На Полтавщине спасают 21-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые отравились неизвестным веществом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В селе Мартыновка Миргородского района Полтавской области 21-летняя мать и ее 2-летний ребенок отравились неизвестным веществом. Обеих спасают в Гадячской центральной районной больнице.

Женщина - в тяжелом состоянии, сообщили в департаменте по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА.

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"Предварительно врачи диагностировали у них отравление неизвестным веществом. Состояние здоровья ребенка - средней тяжести, а у матери - тяжелое", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства и причины отравления.

На Львовщине 7-летняя девочка выпила сок из пакета и отравилась. То, что у сока неприятный вкус, девочка почувствовала сразу. Когда мать открыла пакет, то увидела в нем большой клубок. Он напоминал плесень или грибок.