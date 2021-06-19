Массовое отравление в Харькове: число пострадавших растет

Почти 80 человек госпитализировали из-за отравления. Фото: DW

Число пострадавших, отравившихся в двух харьковских ресторанах, возросло до 78 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"В частности, шесть больных доставили ночью в городскую больницу № 3, еще один человек госпитализирован в Краснокутску по месту жительства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о состоянии отравившихся в ресторанах Харькова

В горсовете отметили, что взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской больнице №31 и Городской детской больнице №19.

17 июня 2021 стало известно об отравлении в Харькове, по меньшей мере, 30 человек. С признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 29 человек. На утро 18 июня количество госпитализированных после употребления блюд, в том числе суши, в ресторанах "Мафия" и "Якитория", составило 38 взрослых и 16 детей. Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними).