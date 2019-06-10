Масштабная авария в Польше: украинец стал героем

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Водитель из Украины по имени Андрей стал героем польских медиа.

Украинец спас несколько человек во время ДТП, которое произошло 9 июня в польском Щецине. Там столкнулись 10 машин, информирует радіо Szczecin.

"После удара моя машина начала крутиться; все машины ударялись друг в друга. Моя машина сгорела. Авто рядом тоже горело, пан Андрей вытащил меня через окно, я не могла выйти. Собственно, этот человек спас, кого мог", - рассказала одна из участниц ДТП.

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Cам украинец говорит, что вышел из машины, взял огнетушитель и побежал к одному из автомобилей справа.

"В нем две женщины и двое детей. Их удалось вытянуть", - рассказал мужчина.

Radio Szczecin пишет, что украинец спас жизнь менее 4-х человек.

Авария произошла 9 июня на трассе S3 в направлении города Свиноуйсьце. Там столкнулись 7 автомобилей. Через 2 часа произошла авария на части трассы, ведущей в обратном направлении. В ДТП в общем попали десять машин, 6 человек погибли. Еще 16 получили травмы. 35-летний мужчина, управлявший грузовиком, не смог вовремя затормозить. После того, как он выйдет из больницы, его задержат.