Масштабная авария на Житомирщине: появились первые данные о пострадавших

Фото: zt.npu.gov.ua

Полиция пока не сообщает о пострадавших жителях Ровенщины вследствии смертельного ДТП на трассе "Киев-Чоп". По состоянию на 13.30, стало известно, что среди травмированных есть двое детей - 11-летняя девочка, жительница села Гульская Новоград-Волынского района, и мальчик, на вид 13 лет. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Также в Житомирскую областную, городскую №1 и районную больницы доставлены 19-летняя жительница села Гульская Новоград-Волынского района, 25-летняя жительница Ружинского района Житомирщины, 55-летний мужчина и 43-летняя женщина из города Новоград-Волынского, житель города Коростеня и еще женщина, личности которых сейчас устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия на Житомирщине: новые подробности с места масштабной аварии

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

Все обстоятельства масштабной аварии выясняются.

На трассе возле села Глубочицы под Житомиром микроавтобус с пассажирами сообщением Киев-Ровно, двигаясь по направлению к Житомиру, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. Погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Трагедия произошла в 10:40 пятницы, 20 июля, на 127 километре автодороги Киев-Чоп.