Масштаб пожара в Одессе показали с высоты птичьего полета

Фото: odessa.online

Пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса распространился ориентировочно на 2000 кв. м.

По состоянию на 12:49 работы по эвакуации людей завершены. В результате пожара пострадало 13 человек, из них 5 пожарных, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 70 чел. личного состава и 18 ед. техники.

В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Проводится эвакуация. Возгорание возникло в 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00.