Машина на полном ходу влетела в столб: женщина зарезала любимого за рулем авто

В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летняя женщина зарезала 27-летнего сожителя, когда он управлял машиной. Авто с мертвым водителем въехало в столб.

Сначала женщина пыталась выдать его смерть за самоубийство, а потом призналась в содеянном. Это произошло вечером 11 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua В Кривом Роге на Днепропетровщине женщина зарезала сожителя, когда он управлял автомобилем

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"На одной из улиц Довгинцевского района прохожий заметил легковой автомобиль, который въехал в столб. Водитель был мертв, а женщина-пассажир утверждала, что он ранил себя ножом в шею. Эксперты установили, что характер и количество телесных повреждений не характерны для самоубийства. Как было установлено, во время движения в автомобиле между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла мужчине многочисленные удары в шею. Водитель умер за рулем, а подозреваемая, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, всем сообщила о его самоубийстве", - рассказали в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua Автомобиль с мертвым водителем въехал в столб. А женщина пыталась выдать его смерть за самоубийство

Женщину задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 15 лет за решеткой.

В Одесской области задержали 34-летнюю женщину, которая убила 43-летнего сожителя. По дороге домой в машине между супругами возник конфликт, во время которого женщина задушила мужчину ремнем безопасности и с места происшествия скрылась.