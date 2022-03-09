"Мама, мы приехали в ад!" – перехвачен разговор русского солдата (18+)

Российские солдаты воюют за кредиты. Фото: скриншот из видео

Российские военные в телефонных разговорах с родными признают, что знали о том, что едут на войну. Но не думали, что все будет непросто и что попадут в настоящий ад.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта со своей матерью, которую опубликовал в Telegram советник министра МВД Антон Геращенко.

В разговоре женщина просит сына не забирать заявление (на увольнение). Уверяет, что сейчас не будет никаких кредитов. Главное остались в живых.

Из разговора также понятно, что военный знал, что едет на войну, а не учения (именно об учении больше всего рассказывают пленные россияне – Gazeta.ua).

"Мама, я знал, куда еду. Мы приехали не на боевые действия (вероятно речь о спецоперации, как называют вторжение в Украину российские власти и пропаганда, - Gazeta.ua), мы приехали на войну. Мы приехали просто в пекло! Просто в пекло. Нас просто на***ли", - говорит на аудио военный.

В ответ женщина уверяет, что солдаты РФ якобы должны были ехать на зачистку, а не боевые действия, где их "могут покрошить на винегрет".

Все перехваченные аудиозаписи можно прослушать на канале Anton Gerashchenko.

По состоянию на 9 марта опубликованы уже 40 разговоров, где оккупанты жалуются, как их уничтожает украинская армия, рассказывают о своих военных преступлениях, о мародерстве и обмане со стороны властей РФ и командования.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.