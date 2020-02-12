Люди с балкона умоляли о помощи: смертельный пожар

12 февраля около 2:00 в 4-этажном жилом доме на ул. Багалия, 1 в Харькове произошел пожар.

44-летний мужчина погиб. Еще 11 жителей спасли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: kh.dsns.gov.ua В 4-этажном жилом доме на ул. Багалия, 1 в Харькове произошел пожар

"На момент прибытия спасателей в квартире на 3-м этаже горели входные деревянные двери, коридор и перекрытия между 3-м и 4-м этажами. Площадь пожара составила около 20 кв. м. Образовалось сильное задымление, которое угрожало жителям верхнего этажа", - рассказали спасатели.

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При проведении разведки в одной из квартир нашли мертвого мужчину и женщину без сознания. Спасенную с отравлением угарным газом госпитализировали в городскую больницу №2. Еще одну 44-летнюю женщину спасли из задымленной квартиры на 4-м этаже.

Автор: kh.dsns.gov.ua 44-летний мужчина погиб. Еще 11-х жителей - спасли

"Еще два человека спасли с помощью автолестницы. Они стояли на балконе квартиры на 4-м этаже и умоляли о помощи. Всего было спасено 11 человек", - добавили в ведомстве.

Полностью потушить огонь удалось в 6:49. Причина возникновения пожара выясняется.

В Днипре на просп. Слобожанском, 106-108 горело общежитие. По предварительной информации, пожар возник в комнате на 6-м этаже здания. 6 человек отравились угарным газом.