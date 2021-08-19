Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром

Фото: kr.gov.ua

В театре им. Тараса Шевченко в Кривом Роге прощаются с мэром 48-летним Константином Павловым, которого нашли с простреленной грудью на пороге собственного дома.

Почтить память мэра пришли около 20 тыс. человек. Выстраиваются в очередь у театра, чтобы попасть внутрь.

Среди других, попрощаться с мэром пришли нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, мэр Днепра Борис Филатов, а также однопартийцы Константина Павлова.

"Всем дадим возможность попрощаться с мэром", - сообщили представители городского совета.

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Прощание продлится до 12:00. Позже состоится отпевание.

Похоронят Константина Павлова на Центральном кладбище.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства.