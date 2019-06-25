Любитель показывать гениталии детям получил приговор

Это не первое подобное преступление мужчины. ФОТО: Версия.Инфо

Приговором Коминтерновского районного суда Харькова 55-летнего мужчину признали виновным в развращении несовершеннолетних.

Приговорили к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Две девочки 14 и 15 лет рассказали в школе, что им демонстрировал половой орган взрослый мужчина.

После этого сотрудник учебного заведения обратился с заявлением в полицию.

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Личность развратника установили. Задержали в начале мая 2019 года в Лозовой.

Это его не первый срок. Нынешний приговор пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

В Полтаве после ссоры с женой 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою дочь.