Львовскую область накрыл ураган: повалило деревья, затопило подъезды

Фото: apostrophe.ua

На Львовскую область налетел разрушительный ураган, который оставил без света 12 районов.

В ночь на 1 октября ветер оборвал линии электропередач в 65 населенных пунктах, сообщает Апостроф.

Из них 36 остались полностью отключены от электричества. Повреждения в электросетях устраняют 23 бригады ремонтников.

В соцсетях опубликовали фотографии последствий непогоды. На улицах лежат поваленные деревья, дороги превратились в реки, а в подъездах начала собираться вода.

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Из-за сильных дождей, грозы и ветра, обесточены в Тернопольской области - 8 населенных пунктов, в Волынской - 12, в Киевской - 9 и в Житомирской - 8.

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение по всей территории Украины. Ожидаются порывы ветра до 22 м/с.

Почти через месяц после урагана "Дориан" на Багамских островах 600 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. В результате урагана погибло 56 человек. Премьер ожидает, что в ближайшее время число погибших может возрасти.