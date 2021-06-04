Ливни подтопили 90 частных домов

Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области ливни затопили 90 частных домов и 151 домохозяйство.

"В течение 2 - 3 июня в Днепре, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах, вследствие осложнения погодных условий и значительного засоренности русла реки Гнилокиш состоялось поднятие уровня воды до 35 сантиметров. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для откачки воды спасатели задействовали 37 человек и 20 единиц техники.

"Подразделения ГСЧС откачали более 32 300 кубометров воды, распилили и убрали семь деревьев, освободили два автомобиля", - добавили в пресс-службе.

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По состоянию на 4 июня ливни прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.

С 28 мая в Украине начались ливни. Температура в большинстве регионов опустилась до +15...17°C. В некоторых областях выпал град. Дожди затопили улицы Кривого Рога Днепропетровской области, Житомира, аннексированного Севастополя. Высота воды иногда превышала полметра. В Карпатах выпал снег.