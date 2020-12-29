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вторник, 29 декабря 2020 11:33

Лесорубы избили и тащили за грузовиком активиста
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Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста
Фото: facebook.com/yavdik.vladimir
Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста
Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста
Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста
Во Львовской области лесорубы избили и привязали к грузовику активиста

В селе Лавочное Сколевского района Львовской области к грузовику привязали и тащили местного активиста Василия Василитина.

Он пытался остановить незаконную вырубку леса. Об этом сообщил народный депутат Антон Поляков в Telegram-канале.

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"Во время очередной такой вырубки лесорубы решили не церемониться с местным журналистом, который попытался зафиксировать их действия на камеру телефона. Избили активиста, привязали тросом к бамперу грузовика и продолжили "воспитательную работу", решив прокатиться с привязанным человеком", - говорится в сообщении.

В ситуацию вмешались местные жители, они спасли активиста и вызвали полицию.

В поселке Великодолинское в Одесской области трое неизвестных избили главного редактора местного печатного издания, когда тот снимал репортаж. Речь идет о главном редакторе овидиопольского издания "Альтернатива.орг" Романа Варшанидзе.

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