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вторник, 16 октября 2018 13:57

Легковушка влетела в остановку с людьми

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Легковушка влетела в остановку с людьми
В Кривом Розу в Днепропетровской водитель автомобиля Geely не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. Фото - radiotrek.rv.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области водитель автомобиля Geely не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. ДТП произошло вечером 15 октября.

В результате аварии травмы получили 26-летняя женщина и 59-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"37-летний местный житель на автомобиле Geely двигался по ул. Светлогорской. Перед перекрестком с улицы Первомайской водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и, продолжая движение, выехал на остановку общественного транспорта по улице Светлогорская. В это время на остановке находилось 3 человека. 2 с травмами - в больнице", - рассказали правоохранители.

Обстоятельства аварии выясняют следователи. Открыто уголовное производство.

В поселке Василищево близ Харькова произошла смертельная авария. Водитель Volkswagen влетел в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. В результате аварии 42-летняя женщина погибла. Еще две 53 и 49 лет получили травмы.

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16
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