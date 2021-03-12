Кураторы "групп смерти" делают бизнес на уязвимых подростках

Участие этих детей в таких подобных группах обусловлена, в первую очередь, отсутствием родительского внимания Фото: pixabay.com

Кураторы "групп смерти" ищут уязвимых подростков, которых можно склонить к самоубийству.

Затем они продают свои аккаунты в соцсетях, сообщил в прямом эфире ток-шок "Право на власть" на телеканале "1 + 1" главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

Во время ток-шоу продемонстрировали запись с задержанной куратором "группы смерти", на котором она объясняет, зачем склоняла детей к самоубийству.

Инспектор Департамента киберполиции отметил, что "группы смерти" уже напоминают бизнес.

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"Проанализировав технику, которая была обнаружена у этого ребенка, те тексты, которые она писала другим участникам этих групп, я могу утверждать, что она давала им задание делать порезы. Говорила, что, дойдя до последней задачи, они освободятся. освободятся от тех страданий, которые их ожидают на земле ", - говорит Роман Сочка.

Он добавил, что участие этих детей в таких подобных группах обусловлена, в первую очередь, отсутствием родительского внимания. Это тот основной фактор, который можно констатировать результате анализа общения детей с родителями, анализа бесед с потерпевшими, которых установили сотрудники департамента киберполиции.

Киберполиция за последние месяцы задержала двух кураторов "групп смерти". Одну девушку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую уже 2021 в Кривом Роге Днепропетровской области.