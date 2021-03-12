Задержали кураторов "групп смерти" - киберполиция

Киберпол задержал кураторов "групп смерти". Фото: Укринформ

Киберполиция за последние месяцы задержала двух кураторов "групп смерти".

Одну девушку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую уже 2021 в Кривом Роге Днепропетровской области, в эфире "Право на владу" рассказал главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние. Дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - рассказал Сочка.

Из-за именно этих задержанных кураторов ни один ребенок не совершил самоубийства. "Что касается последней задачи, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного суицидального случая вследствие пребывания детей в так называемых "группах смерти", - добавил он.

Только в марте 2021 года украинские киберполицейские обнаружили десятки электронных адресов таких групп и заблокировали их работу. В данных группах, по его словам, администраторы распространяют информацию о "безопасных и безболезненных" способах суицида, призывают и подстрекают молодежь к нанесению себе повреждений.

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"Группы смерти (18+)" - статья, вышедшая 16 мая 2016, повествующая о якобы существующей в социальной сети ВКонтакте секте, которая причастна к самоубийствам 130 подростков на всей территории России.