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среда, 09 сентября 2020 14:17

Крупный пожар на Харьковщине: лесники нашли места поджогов

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Крупный пожар на Харьковщине: лесники нашли места поджогов
В селе Горобьевка в Двуречанском районе на Харьковщине в результате масштабного пожара сгорели 22 дома. Фото: newsroom.kh.ua

Масштабные лесные пожары в Харьковской области возникли вследствие поджога.

Очаги поджога обнаружили лесники, рассказал председатель государственного предприятия "Купянское лесное хозяйство" Юрий Попченко, передает NewsRoom.

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"Причина возгорания - это полигон бытовых отходов, который существовал там возле села. Поджог был в двух местах, и сразу два очага пожара обнаружили в этом лесничестве", - сказал он.

Делом занимаются полицейские.

В Двуречанском районе Харьковской занялось 2 сентября. В результате масштабного пожара, который охватил 500 га площади, сгорели 22 дома в селе Горобьевка. Без крыши над головой остались 33 человека. Во время пожара выгорело 385 га леса. Через неделю в районе до сих пор есть три очага возгорания, которые могут вспыхнуть повторно.

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