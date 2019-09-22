Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие

Землетрясение в Албании больше навредил в городах Тиран и Дуррес Фото: reuters.com

Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Он является самым сильным за последние 30 лет.

Эпицентром землетрясения стала столица страны, где были зафиксированы толчки силой 5,8 баллов.

Об этом пишет Reuters

Толчки потрясли столицу Тирану и портовый город Дуррес.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу заявила, что сейчас 68 человек получают лечение от травм.

В Тиране была повреждена электрическая сеть и отключен мобильную связь.

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Замедление скорости вращения Земли приводит к более сильных землетрясений. "Гравитация Луны создает приливные волны на Земле. Эти волны пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальные планеты. По мере того, как она движется впереди Луны, спутник пытается оттянуть нас назад. Это и замедляет вращение Земли", - заявил ученый Мэтью фанк. Детали далее в статье.