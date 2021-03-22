Криминальный авторитет украл наградной пистолет у полицейского

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины.

В сентябре прошлого года похитил наградное оружие у полицейского, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"С сентября прошлого года задержанный находился в розыске за квартирную кражу и кражу наградного оружия у работника полиции. Место, где скрывался злоумышленник, установили. Во время обыска обнаружили доказательства его причастности к преступлениям", - рассказали правоохранители.

Мужчину взяли под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории государства. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

На Ровенщине полиция разоблачила преступную группировку. "Специализировались" злоумышленники на вымогательстве у местных жителей и кражах. В частности, известно о факте вымогательства у мужчины $30 тыс. и не менее 6 эпизодов краж.