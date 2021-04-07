Криминальный авторитет из России "Салим" попался в Украине

6 апреля из Украины выдворили россиянина - 42-летнего криминального авторитета по кличке "Салим".

Ему был запрещен въезд. В Украину попал в обход пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, сообщили в пресс-службе МВД.

Автор: mvs.gov.ua Криминального авторитета по кличке "Салим" принудительно вернули за пределы Украины

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"42-летнего гражданина Российской Федерации выдворили из Украины в 2016 году с последующим запретом въезда сроком на 3 года. В 2019 году запрет продлили еще на 3 года. Несмотря на это мужчина незаконно приехал в обход пунктов пропуска для налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории Украины деятельности подконтрольных ему преступных групп и перераспределения таким образом сфер влияния в преступной среде", - рассказали в МВД.

На "Салима" составили протокол за невыполнение решения о запрете въезда в Украину. И в сопровождении полицейских Киевщины известный в криминальных кругах россиянин покинул территорию Украины.

В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины. В сентябре прошлого года похитил наградное оружие у полицейского.