Кричал и звал на помощь: мужчина умер посреди улицы

В Киеве при странных обстоятельствах умер человек. Фото: Информатор

В Киеве при загадочных обстоятельствах умер мужчина.

Инцидент произошел в ночь на 13 июня. Полицейские установили, что незадолго до смерти мужчина шел по улице и странно себя вел: кричал, что его убивают и бил припаркованные авто. Прохожие вызвали полицию, а до ее приезда собственными силами усмирили дебошира. Прибыв, правоохранители надели на мужчину наручники. Об этом сообщает Информатор.

На место происшествия также вызвали "скорую". При осмотре мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни. Медики пытались реанимировать пострадавшего, однако им не удалось.

Полиции вызвала на место трагедии жену погибшего. Она рассказала, что у мужа были проблемы с алкоголем и наркотиками. Накануне у них возникла ссора именно из-за его зависимость. После чего он ушел из дома в неизвестном направлении.

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Точную причину смерти и подробности случившегося, выяснять правоохранители.

В Запорожье злоумышленники похитили и застрелили 38-летнего мужчину. Мужчину посадили в его собственного "ВАЗа" и увезли в неизвестном направлении.