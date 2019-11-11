Контрактника нашли в петле на территории воинской части

В Очакове военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Фото - novosti-n.org

В Очакове Николаевской области в одной из воинских частей военный-контрактник покончил с собой. Мужчину нашли в петле.

Известно, что он служил в должности водителя по контракту около полугода. Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на источники в военной прокуратуре Южного региона.

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По предварительным данным, военный покончил с собой из-за ревности.

У него остались жена и маленький ребенок.

В центре Одессы на балконе собственной квартиры нашли в петле 29-летнего военнослужащего. Он служил по контракту. Тело обнаружила мать мужчины.