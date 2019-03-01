Колесо грузовика влетело в кабину: разбился автобус с 15 украинцами

Автобус с украинцами вылетел на обочину польской трассы. Фото: скрин с видео tvn24

Украинский автобус разбился в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Следовал по маршруту Киев - Свиноуйсце. Авария произошла сегодня около 3:00. Погиб водитель, еще двое пассажиров госпитализированы в больницу в Поддембице.

Всего в автобусе было 15 человек, сообщает польский телеканал tvn24.

По предварительной информации, у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса. После этого он перевернулся в ров.

Польская полиция сообщает, что водитель грузовика был трезв.

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Остальных пассажиров, которые не пострадали, разместили в школе вблизи места аварии.

Водительница Renault не справилась с управлением и въехала в лесополосу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины. В авто находились двое ее детей - 3-летняя дочь и 6-летний сын.