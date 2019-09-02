Киевлянин сделал замечание и получил 3 удара ножом

В Киеве возле многоэтажки подрезали местного жителя, который сделал замечание шумной компании. Фото - kiev.informator.ua

Ночью 2 сентября в Киеве возле дома по ул. Кустанайской, 7, произошла драка. В результате ножевые ранения получил местный житель.

Предварительно, житель дома сделал замечание компании, которая в полночь шумела под окнами пишет Информатор.

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Мужчину трижды ударили ножом - в бедро, лопатку и в область ребер. После того нападавшие скрылись. Их разыскивают.

Пострадавший - в больнице. Следователи открыли уголовное производство.

В Соломенском районе Киева мужчина получил проникающее ранение ножом в бок. Нападение произошло на пересечении улицы Героев Севастополя и проспекта Отрадного. Пострадавший потерял много крови, его госпитализировали.