Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе

Мошенники обманывали украинцев. Фото: полиция

Киберполиции разоблачила сеть мошенников, которые обманывали украинцев под предлогом продажи термометров, медицинских масок, антисептиков и других медицинских товаров.

Общий ущерб от деятельности мошенников оценивается в более чем 3,5 млн грн, сообщает Национальная полиция.

"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

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В Днепропетровской обл. разоблачили две группы, которые в сети размещали тысячи объявлений о продаже предметов противоэпидемической защиты.

В Telegram появилось 2 бота, которые предлагают продать персональные данные украинских пользователей по телефону. Скорее всего, боты берут информацию из украденной базы клиентов Приватбанка.