Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1125
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 738
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1647
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1458
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3483
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2376
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4788
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 918
Фото
Все фото
4
4
3
5
4
Поймали членов банды, которые похищали в церквях иконы
Поймали членов банды, которые похищали в церквях иконы
Пограничники за взятку пускали в Россию
Пограничники за взятку пускали в Россию
Бизнесмен-иностранец &quot;заказал&quot; продавщицу магазина
Бизнесмен-иностранец "заказал" продавщицу магазина
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО
Видео
Все видео
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию
Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3222
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2331
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3996
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 342
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 19:50

Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе

  Комментировать
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Мошенники обманывали украинцев. Фото: полиция

Киберполиции разоблачила сеть мошенников, которые обманывали украинцев под предлогом продажи термометров, медицинских масок, антисептиков и других медицинских товаров.

Общий ущерб от деятельности мошенников оценивается в более чем 3,5 млн грн, сообщает Национальная полиция.

"Всего проведено 56 санкционированных обысков в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники в Telegram сливают данные клиентов за деньги: подробности

В Днепропетровской обл. разоблачили две группы, которые в сети размещали тысячи объявлений о продаже предметов противоэпидемической защиты.

В Telegram появилось 2 бота, которые предлагают продать персональные данные украинских пользователей по телефону. Скорее всего, боты берут информацию из украденной базы клиентов Приватбанка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Впервые написали о лохнесском чудовище

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

Основали политическую организацию

Ликвидировали террориста №1

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

В столице поехал первый электротрамвай

Лицей открыли губернатор и аббат

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 103954
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 12312
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 9774
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 2 Просмотров: 5796
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери
Рассказали шокирующие подробности жизни женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 4482
Происшествия
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
 Просмотров: 198
Поймали членов банды, которые похищали в церквях иконы
Поймали членов банды, которые похищали в церквях иконы
4
 Просмотров: 369
Пограничники за взятку пускали в Россию
Пограничники за взятку пускали в Россию
4
 Просмотров: 585
Женщина сгорела в куче сухой травы
Женщина сгорела в куче сухой травы Просмотров: 405
Спасал дочь: в Донецкой области утонул мужчина
Спасал дочь: в Донецкой области утонул мужчина Просмотров: 648
Больше всего комментируют
7
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
6
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
4
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Голосов: 3482
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua