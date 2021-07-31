Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка

Самолет разбился в селе Шепаровцы в Ивано-Франковской области. Фото: ua.news

Катастрофа самолета легендарного пилота Игоря Табанюка под Коломыей могла быть подстроенной.

Вероятная причина - борьба за землю. Об этом заявляют знакомые и родственники погибшего пилота, передает Оbozrevatel.

В последнее время вокруг аэродрома, который построил Табанюк, было много конфликтов. Дмитрий Комаров на своей странице в Facebook писал, что аэродром пытались "отжать". Эту информацию подтверждают знакомые и родственники погибшего пилота.

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"Табанюк за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл там летную школу, проводил праздники для всех желающих", - отметил Комаров.

Телеведущий обратился к руководству города и страны с призывом, чтобы дело жизни летчика не погибло после его смерти.

"Этот аэродром обязан быть назван именем Игоря Табанюка", - призвал Комаров.

Сын Табанюка Игорь подтвердил, что аэродром хотят "отжать" под непонятно какие цели.

"Мое подозрение, что, скорее всего, это намеренное основание. Что-то сделали с самолетом", - подчеркнул он.

В апреле мэр Коломыи Богдан Станиславский писал, что будет убеждать профильную комиссию и депутатов горсовета продлить аренду земли под стоянки самолетов и рулежные дорожки.

"Иначе сертификация аэропорта, который более десятка лет так профессионально развивал Табанюк, будет потеряна. Для этого нужно решение депутатов", - подчеркивал он.

В результате авиакатастрофы под Коломыей пострадала игрок гандбольной команды ХК "Ника" (молодежного клуба "Реал" Николаев) Анастасия Корчева. Все вещи и имущество спортсменки сгорели.