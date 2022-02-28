Как правильно бросать узвар Бандеры в российскую технику - инфографика

Национальная гвардия показала, в какие места российской вражеской техники правильно бросать зажигательную смесь.

Инфографику опубликовали в понедельник.

"Мы уверены, что вы найдете как правильно встречать технику оккупантов, поэтому публикуем инфографику об уязвимых местах вражеской техники", - сообщают.

По грузовикам лучше бросать в лобовое стекло, шины, решетку двигателя, бензобак.

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По бронеавтомобилям "Тайфун" – лобовое стекло, верхнюю часть с люками.

По БТР - башне, люкам, лобовым люкам.

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