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понедельник, 28 февраля 2022 12:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

Как правильно бросать узвар Бандеры в российскую технику - инфографика
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Национальная гвардия показала, в какие места российской вражеской техники правильно бросать зажигательную смесь.

Инфографику опубликовали в понедельник.

"Мы уверены, что вы найдете как правильно встречать технику оккупантов, поэтому публикуем инфографику об уязвимых местах вражеской техники", - сообщают.

По грузовикам лучше бросать в лобовое стекло, шины, решетку двигателя, бензобак.

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По бронеавтомобилям "Тайфун" – лобовое стекло, верхнюю часть с люками.

По БТР - башне, люкам, лобовым люкам.

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий.

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