Они боятся вас больше - Тероборона обратилась к населению

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий.
"На фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера Украины, призываем к организованному сопротивлению гражданского населения", говорится в заявлении.
Есть алгоритм, который поможет расправляться с оккупантами:
Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн.
Собирать информацию о направлении движения и любым способом перекрывать дорогу.
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Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение.
Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения собратьев.
Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть".
ВСУ и терроборона уничтожили боевую колонну оккупантов, маркированную буквой V.
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