Они боятся вас больше - Тероборона обратилась к населению

Тероборона обратилась к гражданам Украины. Фото: Украинская правда

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий.

"На фоне сообщений о поступлении колонн оккупантов с севера Украины, призываем к организованному сопротивлению гражданского населения", говорится в заявлении.

Есть алгоритм, который поможет расправляться с оккупантами:

Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн.

Собирать информацию о направлении движения и любым способом перекрывать дорогу.

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Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение.

Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.

Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения собратьев.

Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть".

ВСУ и терроборона уничтожили боевую колонну оккупантов, маркированную буквой V.