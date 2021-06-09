 
Ексклюзивы
1/5
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 666
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 81
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 468
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 918
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 711
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 405
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1107
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1953
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
3
4
5
5
3
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Как и за что расстреляли супругов: шокирующие подробности
Как и за что расстреляли супругов: шокирующие подробности
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
В &quot;Борисполе&quot; в самолете искали взрывчатку
В "Борисполе" в самолете искали взрывчатку
Видео
Все видео
В толпу прилетела граната: момент взрыва попал на видео (18+)
В толпу прилетела граната: момент взрыва попал на видео (18+)
В Киеве ливни затопили улицы
В Киеве ливни затопили улицы
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Едва не задушили: экс-супруги устроили разборки за дочь
Едва не задушили: экс-супруги устроили разборки за дочь
Интервью
1/5
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 126
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 324
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 630
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 720
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 378
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 666
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 09:25

Как и за что расстреляли супругов: шокирующие подробности
5

  Комментировать

Полицейские рассказали о подозреваемом в расстреле супругов в селе Грубское на Житомирщине. Это - 59-летний житель соседнего села Вишневое.

Он был знаком с погибшим, а в последнее время имел к нему претензии якобы из-за долга в $23 тыс. В результате проверки выяснили, что мужчина был владельцем охотничьего оружия. Бойцы КОРДа задержали его дома, рассказал начальник областной полиции Юрий Олейник.

На Житомирщине задержали подозреваемого в расстреле супругов в селе Грубское. Дома у него изъяли оружие и боеприпасы
Фото: zt.npu.gov.ua
На Житомирщине задержали подозреваемого в расстреле супругов в селе Грубское. Дома у него изъяли оружие и боеприпасы
На Житомирщине задержали подозреваемого в расстреле супругов в селе Грубское. Дома у него изъяли оружие и боеприпасы
На Житомирщине задержали подозреваемого в расстреле супругов в селе Грубское. Дома у него изъяли оружие и боеприпасы
На Житомирщине задержали подозреваемого в расстреле супругов в селе Грубское. Дома у него изъяли оружие и боеприпасы

"Во время обыска дома у мужчины изъяли оружие различного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох и дробь, другие боеприпасы. Во время общения с полицейскими он не сразу признал причастность к ночному расстрелу супругов в соседнем селе", - сообщил Олейник.

Впоследствии в тайнике в кустарнике полицейские обнаружили и мопед, на котором ночью передвигался подозреваемый, и рюкзак с оружием и боеприпасами. В ноше были автомат АКСУ калибра 5,45 и две ручные гранаты. Все изъятое отправили на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали подозреваемого в расстреле супругов: первые подробности

Дом, в котором расстреляли супругов, стоит на окраине села. В людей начали стрелять, когда они легли спать.12-летняя дочь супругов в это время была в другой комнате и спать еще не легла.

"Она не спала. Говорит, что дважды услышала выстрелы. Так она, бедная, и не знала, что уже не имеет отца", - рассказывают родственники семьи.

Именно девочка и вызвала "скорую" и полицию. Злоумышленник к их приезду убежал. Мужчине медики помочь не смогли. Женщину госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

"С множественными проникающими огнестрельными ранениями брюшной полости, с травматическим переломом тазовой кости. Органы таза и брюшной полости - были раздроблены и разорванные. Трудно определить количество ранений", - говорит заместитель главного врача Коростышевской больницы Елена Гайсюк, передает ТСН.

В селе о погибших говорят только хорошее, они были работящие и непьющие. Воспитывали двух дочерей, старшая уже учится в университете и живет отдельно. 39-летняя мать ухаживала за хозяйством. Ее 46-летний муж - бывший лесник, в последнее время работал за рубежом.

Соседи говорят, слышали только, что мужчина задолжал денег. Возможно, поэтому и ездил на заработки, чтобы отдать долг.

Подозреваемого задержали. По совокупности тяжких преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов. В результате огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как и за что расстреляли супругов: шокирующие подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 12798
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 5265
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4896
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4230
&quot;Это все устроили уродливые политики&quot; - Леоненко о новой форме сборной Украины
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины 11 Просмотров: 3951
Происшествия
Рабочий пугал гранатой шефа, а пострадал сам
Рабочий пугал гранатой шефа, а пострадал сам Просмотров: 81
Женщина расправилась с тираном, на которого десятки раз заявляла в полицию
Женщина расправилась с тираном, на которого десятки раз заявляла в полицию
 Просмотров: 261
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
3
 Просмотров: 270
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
4
 Просмотров: 486
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
Пострадавших стало больше: новые кадры и подробности ночного взрыва в Харькове
5
 Просмотров: 1729
Больше всего комментируют
15
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
11
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
6
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
3
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
Голосов: 6
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть