Как и за что расстреляли супругов: шокирующие подробности

Полицейские рассказали о подозреваемом в расстреле супругов в селе Грубское на Житомирщине. Это - 59-летний житель соседнего села Вишневое.

Он был знаком с погибшим, а в последнее время имел к нему претензии якобы из-за долга в $23 тыс. В результате проверки выяснили, что мужчина был владельцем охотничьего оружия. Бойцы КОРДа задержали его дома, рассказал начальник областной полиции Юрий Олейник.

Фото: zt.npu.gov.ua

"Во время обыска дома у мужчины изъяли оружие различного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох и дробь, другие боеприпасы. Во время общения с полицейскими он не сразу признал причастность к ночному расстрелу супругов в соседнем селе", - сообщил Олейник.

Впоследствии в тайнике в кустарнике полицейские обнаружили и мопед, на котором ночью передвигался подозреваемый, и рюкзак с оружием и боеприпасами. В ноше были автомат АКСУ калибра 5,45 и две ручные гранаты. Все изъятое отправили на экспертизу.

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Дом, в котором расстреляли супругов, стоит на окраине села. В людей начали стрелять, когда они легли спать.12-летняя дочь супругов в это время была в другой комнате и спать еще не легла.

"Она не спала. Говорит, что дважды услышала выстрелы. Так она, бедная, и не знала, что уже не имеет отца", - рассказывают родственники семьи.

Именно девочка и вызвала "скорую" и полицию. Злоумышленник к их приезду убежал. Мужчине медики помочь не смогли. Женщину госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

"С множественными проникающими огнестрельными ранениями брюшной полости, с травматическим переломом тазовой кости. Органы таза и брюшной полости - были раздроблены и разорванные. Трудно определить количество ранений", - говорит заместитель главного врача Коростышевской больницы Елена Гайсюк, передает ТСН.

В селе о погибших говорят только хорошее, они были работящие и непьющие. Воспитывали двух дочерей, старшая уже учится в университете и живет отдельно. 39-летняя мать ухаживала за хозяйством. Ее 46-летний муж - бывший лесник, в последнее время работал за рубежом.

Соседи говорят, слышали только, что мужчина задолжал денег. Возможно, поэтому и ездил на заработки, чтобы отдать долг.

Подозреваемого задержали. По совокупности тяжких преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов. В результате огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.