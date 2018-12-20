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четверг, 20 декабря 2018 12:49

Кабина лифта рухнула с 19 этажа

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Кабина лифта рухнула с 19 этажа
В доме №22 на Французском бульваре в Одессе лифт упал с 19-го этажа в шахту. Фото - odessa.online

20 декабря в доме №22 на Французском бульваре в Одессе лифт упал с 19 этажа в шахту.

По словам очевидца, в момент падения в лифте находился человек, передает "Одесский паблик".

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О состоянии пассажира на данный момент ничего неизвестно. Подробности инцидента выясняются.

Информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в полиции.На месте работают спасатели.

В Киеве на Осокорках лифт "зажевал" детскую коляску с 2-месячным мальчиком. Инцидент произошел в доме на улице Ларисы Руденко.

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Дата
20
декабря

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