Кабина лифта рухнула с 19 этажа

В доме №22 на Французском бульваре в Одессе лифт упал с 19-го этажа в шахту. Фото - odessa.online

20 декабря в доме №22 на Французском бульваре в Одессе лифт упал с 19 этажа в шахту.

По словам очевидца, в момент падения в лифте находился человек, передает "Одесский паблик".

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О состоянии пассажира на данный момент ничего неизвестно. Подробности инцидента выясняются.

Информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в полиции.На месте работают спасатели.

В Киеве на Осокорках лифт "зажевал" детскую коляску с 2-месячным мальчиком. Инцидент произошел в доме на улице Ларисы Руденко.