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вторник, 20 августа 2019 11:46

К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
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В Каменском на Днепропетровщине в больницу скорой помощи подбросили мальчика возрастом 1,5-2 месяца
Фото: dp.npu.gov.ua
В Каменском на Днепропетровщине в больницу скорой помощи подбросили мальчика возрастом 1,5-2 месяца
В Каменском на Днепропетровщине в больницу скорой помощи подбросили мальчика возрастом 1,5-2 месяца

20 августа около 7:00 в Каменском на Днепропетровщине врачи нашли младенца в спортивной сумке.

Ребенка подбросили к станции скорой медицинской помощи в левобережной части города. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. На ручке у ребенка были привязаны два кольца, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мальчик был одет в голубой костюмчик и завернутый в одеяло. Его госпитализировали, состояние оценивают как удовлетворительное. Угрозы жизни на данный момент нет ", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают свидетелей и разыскивают мать ребенка. Поэтому обращаются ко всем горожанам с просьбой помочь. Если вы владеете какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: "102", (068) 973-46-22, (096) 586-94-41.

У Запорожского роддома №9 нашли новорожденную девочку. Лежала завернутая на капоте припаркованной машины. Мужчина, нашедший ребенка, быстро отнес его в роддом, где его осмотрели врачи.

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