Известного трансплантолога поймали на впечатляющей взятке

Известного украинского трансплантолога Олега Котенко поймали на взятке $20 тыс. Он - заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова.
"840 тысяч долларов США изъяли вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 миллиона долларов США", - сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
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Доктор уже объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.
Прокуратура просит суд избрать меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 млн грн.
3 октября прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке $20 тыс. заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.
В Минздраве отметили, что крайне взволнованы этой ситуацией и надеются на объективное и профессиональное расследование.
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