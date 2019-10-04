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пятница, 04 октября 2019 14:43

Известного трансплантолога поймали на впечатляющей взятке

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Известного украинского трансплантолога Олега Котенко поймали на взятке $20 тыс. Он - заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова.

Автор: Нацполиция Украины
  Врача задержали после получения меченых купюр
Врача задержали после получения меченых купюр

"840 тысяч долларов США изъяли вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 миллиона долларов США", - сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Автор: Нацполиция Украины
  Врача задержали после получения меченых купюр
Врача задержали после получения меченых купюр

Доктор уже объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Прокуратура просит суд избрать меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 млн грн.

Автор: Нацполиция Украины
  Врача задержали после получения меченых купюр
Врача задержали после получения меченых купюр

3 октября прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке $20 тыс. заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

В Минздраве отметили, что крайне взволнованы этой ситуацией и надеются на объективное и профессиональное расследование.

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Дата
04
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