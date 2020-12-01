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вторник, 01 декабря 2020 20:18

Изнасилование 12-летней и коллективное развращение: стало известно о других жертвах звездного фотографа

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Изнасилование 12-летней и коллективное развращение: стало известно о других жертвах звездного фотографа
Святошинский районный суд Киева избрал фотографу Александру Ктиторчуку мера пресечения - 2 месяца за решеткой без права на залог. Его подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних. Фото: e-motion.tochka.net

Известный в Украине и за рубежом фотограф Александр Ктиторчук теперь подозревается не только в растлении несовершеннолетних, но и в изнасилованиях девочек.

По данным следствия, самой младшей жертве насилия было всего 12 лет. Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на текст подозрения от 27 ноября, выдвинутого фотографу.

Там речь идет о 4 эпизодах. Первый касается 15-летней девушки. В конце октября 2020 года они вместе были в автомобиле Mercedes Vito, который принадлежит его гражданской жене, в Шевченковском районе Киева. Зная, что ребенку определенно нет 16-ти лет, фотограф якобы обнажил свой половой орган и стал заниматься самоудовлетворением на глазах у девочки. Затем начал трогать ее грудь, целовать, а дальше, по указанию мужчины, девушка стимулировала его член, пока он не эякулировал.

В начале ноября с той же девушкой фотограф приехал на территорию Обуховского района Киевской области. Они встретились с другой 15-летней. Возле с. Триполье мужчина остановил автомобиль, желая "развлечься". Он раздел одну из девушек и якобы принудил ее к оральному сексу. Затем фотограф сказал другой присоединиться к ним, чтобы та начала стимулировать его половой орган. А потом чтобы девушки начали ласкать друг друга и его.

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Третий эпизод, описанный в подозрении, касается 12-летней школьницы и произошел в апреле 2020 года. В фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава", где впоследствии и был задержан фотограф) мужчина снял одежду с девочки и совершил половой акт - было вагинальное проникновение. Это расценивается именно как изнасилование несовершеннолетней.

В четвертом эпизоде ​​фигурирует еще одна 15-летняя девушка. Это произошло в октябре прошлого года в Украинке Обуховского района Киевской области. По данным следствия, фотограф в микроавтобусе Mercedes Vito начал раздевать девочку, а затем, несмотря на ее сопротивление и просьбы остановиться, совершил половой акт, связанный с вагинальным проникновением.

Популярность и связи Ктиторчука не повлияют на результат расследования, а в дальнейшем и на приговор, надеется начальник областной полиции Андрей Небытов.

"Печально то, что подозреваемым в изнасилованиях и развращении несовершеннолетних стал такой известный человек и, как говорят, талантливый фотограф. Однако надеюсь, что его популярность не повлияет на объективность расследования. Никакого давления на следователя и процессуального руководителя не должно быть. Дождемся результатов расследование и затем решение суда", - сказал Небытов.

Расследование продолжается. Сейчас правоохранителям известно о 6 пострадавших от действий фотографа. Предполагают, их может быть больше.

Святошинский районный суд Киева избрал фотографу Александру Ктиторчуку меру пресечения - два месяца за решеткой без права на залог. В прокуратуре говорят, что мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних. Заседание по делу 56-летнего фотографа сделали закрытым. Он все обвинения отвергает.

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01
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