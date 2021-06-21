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понедельник, 21 июня 2021 10:10

Измаил утонул. Показали видео

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Измаил утонул. Показали видео
Измаил затопило мощным ливнем. Фото: tsn.ua

В Измаиле Одесской области во время дневного ливня выпало осадков в размере 61% от месячной нормы.

В результате затопило улицы, а часть города оказалась обесточенной. Об этом в Facebook сообщил городской голова Андрей Абрамченко.

"В Измаиле после мощного ливня значительная часть города оказалась обесточенной. Восстановление подачи энергоснабжения проводится поэтапно", - отметил Абрамченко.

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Добавил, что по информации Дунайской гидрометобсерватории, за 48 мин. дождя выпало 36 мм осадков (месячная норма июня - 59 мм), что является стихийным гидрометеорологическим явлением.

Проливной дождь накрыл Днепр. Улицы города превратились в реки. Во время мощного ливня, который длился около часа, затопило весь город. Машины плавали в воде по самые окна, людям было по пояс.

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Дата
21
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