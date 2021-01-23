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суббота, 23 января 2021 19:26

Из Украины выдворили вора в законе "Зюсю"

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Из Украины выдворили вора в законе &quot;Зюсю&quot;
С Украины выдворили 39-летнего вора в законе по кличке "Зюся". Фото: скриншот с видео

Из Украины выдворили 39-летнего вора в законе по кличке "Зюся".

Он приехал, чтобы разделить "общак", сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"По данным оперативников,"авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений. Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска", - сказано в сообщении.

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Оперативники установили его местонахождение. Чтобы не допустить распространения преступного влияния, его задержали и доставили в Государственную миграционную службу Украины. Гражданину другого государства запрещен въезд на территорию нашей страны в течение 3-х лет.

Из Украины выдворили 40-летнего российского "вора в законе" Валеру Кутаисского. Мужчина прибыл на территорию Украины из России, вероятно, через оккупированную территорию, с поддельными документами.

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