Из колонии сбежал заключенный

В Винницкой области разыскивают заключенного. Фото: Нацполиция

В Винницкой области сбежал заключенный, который проходил социальную реабилитацию на Ладыжинском предприятии.

Как отмечается, мужчина в 2017 был приговорен к четырем годам лишения свободы за кражу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Побег был совершен в субботу, 31 августа. Приметы мужчины: рост 170 см, черное короткие волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю футболку, черные спортивные штаны, черную кепку, черные кожаные туфли.

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Любую информацию о беглеце в полиции просят сообщать по телефону 102.

Неподалеку ТРЦ Ocean Plaza в Киеве неизвестный водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП. По информации свидетелей, виновник ехал на темно-синем Hyundai.