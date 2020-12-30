Иностранец ранил 2 посетителей кафе и полицейского

Под Полтавой иностранец напал с ножом на посетителей кафе и ударил полицейского. Фото: t.me/dkr_npu

В Кременчуге Полтавской области в одном из кафе во время конфликта мужчина порезал двух посетителей заведения. После этого он скрылся с места преступления. Происшествие случилось 28 декабря. Пострадавших доставили в больницу.

Подозреваемого разыскали. Им оказался 42-летний гражданин другой страны, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Во время задержания злоумышленник решил сопротивляться и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей. Однако надежды "смельчака" избежать ответственности были не только бесполезными, но и добавили еще одну статью", - рассказали полицейские.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве, возле ресторана на ул. Шевченко, нашли зарезанным 31-летнего гражданина Грузии. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле Ford. Его и еще 3 товарищей задержали на трассе Киев - Чоп во время специальной полицейской операции.