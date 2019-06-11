Именинницу разрубил и выбросил в реку ее знакомый

На Сумщине 33-летнюю женщину убил в ее день рождения знакомый. Фото - РБК-Украина

В одном из сел Липоводолинского района Сумской области ранее судимый 40-летний мужчина убил знакомую в ее 33-й день рождения. Подозреваемый задушил свою жертву. А потом разрубил тело на куски и выбросил в реку.

Об исчезновении женщины в полицию сообщил ее муж 4 июня. Полицейские начали поиски пропавшей. Во время следственных действий и опроса местных жителей выяснилось, что последним женщину видел именно 40-летний односельчанин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Уже во время первой с ним беседы у нас возникли подозрения, что именно этот человек причастен к исчезновению женщины. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы. Имеет несколько судимостей. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения, ему предложили пройти соответствующие исследования на полиграфе. И специалист-графолог подтвердил, что мужчина действительно скрывает от нас правду", - комментирует Дмитрий Марков, заместитель начальника Липоводолинского отделения полиции.

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Подозреваемый признался в убийстве своей односельчанки. И рассказал об обстоятельствах преступления.

"По его словам, женщина во время разговора язвительно вспомнила ему его криминальное прошлое. Поэтому он разозлился. Накинув ей на шею обувной шнурок, задушил. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания за содеянное, вынес труп в лес, разрубил, упаковал в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку. Полицейские нашли в указанном им месте тело женщины, которое сейчас направлено на экспертизу", - добавил Марков.

Подозреваемый задержан. Ему уже объявлено о подозрении в совершении убийства и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

В Приморском районе Мариуполя женщина обнаружила пакет с фрагментами человеческого тела. Пакет выбросил сосед женщины и убежал. Подозреваемого задержали на улице Кавказской. Им оказался 34-летний горожанин. В его дворе нашли туловище убитого. Им оказался дед подозреваемого.