Имели долги: что рассказали соседи расстрелянных ночью супругов

В Житомирской области ночью расстреляли супругов. Мужчина погиб, женщина в реанимации. Фото: zt.npu.gov.ua

Убитый в селе Грубское Житомирской области мужчина оказался бывшим лесником. И якобы недавно вернулся с заработков из-за границы.

Предварительная причина преступления - долги супругов. Якобы мужчина наодалживал денег, а потом поехал в Польшу на заработки. Его расстреляли по возвращению домой. Об этом рассказывают соседи, передает ТСН.

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Именно они ночью услышали выстрелы и вызвали полицию. За жизнь жены расстрелянного борются врачи.

С места убийства неизвестный стрелок скрылся, и его пока не нашли.

Ночью 8 июня в селе Грубское Коростышевской общины Житомирской области расстреляли супругов. В результате огнестрельных ранений 46-летний мужчина погиб на месте. 39-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу. В другой комнате дома находилась 12-летняя дочь супругов, она не пострадала.