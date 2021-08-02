Хотел слушать музыку: мужчина едва не убил соседа после замечания

В Одессе на ул. Академика Сахарова 37-летний чуть ли не до смерти избил 58-летнего соседа.
Набросился с кулаками, когда тот сделал ему замечание по поводу включенной ночью в автомобиле музыки, которая звучала на весь двор и мешала отдыхать, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
"Злоумышленник с жестокостью бил потерпевшего, пока его не остановили прохожие. Люди вызвали полицию и "скорую". Врачи госпитализировали пострадавшего с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами тела", - рассказали в полиции.
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Злоумышленнику за нанесение тяжких телесных повреждений грозит до восьми лет тюрьмы.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Днепре разыскивают причастных к убийству 36-летнего мужчины. Пострадавший сделал замечание неизвестным, что громко вели себя возле его дома № 10 на ул. Саранской. В результате мужчина получил три ножевых ранения и скончался до приезда скорой помощи и полиции.
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