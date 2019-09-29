Халатность врачей привела к смерти 14-летней девочки

В Миргороде из-за халатности врачей умерла 14-летняя девочка. Фото: Facebook

В Миргороде Полтавской области из-за халатности медиков умерла 14-летняя Елена Пупко.

Девочку 27 сентября госпитализировали с сильными болями в животе. Ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких либо действий с утра до вечера. Только в 18.30 Елену забрали хирурги с диагнозом острый аппендицит и оперировали около двух часов. Об этом рассказал медик и журналист Юрий Климченко в Facebook.

После операции девочку в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре умерла.

"Я, как врач по специальности, еще не смотрел причины смерти ребенка. Но, думаю, что у нее аппендицит осложнился перитонитом (воспалением брюшной полости), который часто несет негативные для здоровья пациента последствия. Но лично мне, и особенно родителям единственного ребенка, хочется спросить у главного врача Ярослава Будного, его заместителя по медицинской части Ларисы Наумовой, у заведующего хириргичним отделением больницы Валерии Дендере: почему сразу не установили в течении целого рабочего дня верный диагноз и почему раньше не взялись оперировать?! Она могла жить! А правдиво скажет о причинах смерти ребенка заведующий патологоанатомических отделением больницы Сергей Ковтун? А правильно ли проводились послеоперационные мероприятия спросим у заведующего анестезиологически-реанимационным отделением больницы Юрия добряка? Думаю, за такое безразличие и непрофессиональное отношение к больному ребенку и своей работе еще требует детального расследования этого дела и наказания виновных. Опомнитесь, миргородские "медики"!", - написал Климченко.

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