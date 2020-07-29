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среда, 29 июля 2020 18:06

Грабители с ножами и пистолетами напали на предпринимательницу с детьми

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Грабители с ножами и пистолетами напали на предпринимательницу с детьми
В Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом 44-летней предпринимательницы. Фото: buskeradio.in.ua

Ночью в поселке Авангард Одесской области неизвестные, вооруженные ножами и пистолетами, совершили разбойное нападение на дом 44-летней предпринимательницы.

Дома была женщина с сыновьями 6 и 18 лет и приятельницей старшего сына. Их связали и ограбили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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"Трое неизвестных в балаклавах, вооруженные ножами и пистолетами, проникли в частный дом, принадлежащий предпринимательнице. Там они напали на хозяйку и ее сыновей, а также приятельницу старшего сына. Всех связали и, угрожая применением оружия, потребовали деньги. В конце злоумышленникам удалось завладеть деньгами, золотыми украшениями, а также планшетом и утюгом, с которыми они скрылись с места совершения преступления", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленников ищут.

В Чернигове банда совершила разбойное нападение на семью, во время которого нападавшие подстрелили мужчину. Грабителям удалось завладеть деньгами на сумму около 100 тыс. грн.

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